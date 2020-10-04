10 голов остались в прошлом сезоне: Валерий Карпин поделился ожиданиями от матча «Сочи» — «Ростов»

По словам тренера, команду вдохновляет новый чемпионат. Фото: ФК "Ростов".

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился ожиданиями от матча с «Сочи». Команды сыграют на стадионе «Фишт» 4 октября.

Карпин прокомментировал прошлое поражение «Ростова» от «Сочи». Тогда, напомним, на поле против основы сочинцев играли юниоры «желто-синих». Соперники разгромили «молодежку» со счетом 10:1. Тренер отметил, что та игра осталась в прошлом сезоне.

— Все, что было – это было в прошлом сезоне, хотя и в одном календарном году. Вдохновляет на победу сама игра и новый чемпионат, — высказался Карпин.

Он также признал, что качество газона на стадионе «Фишт» оставляет желать лучшего. Однако, по словам тренера, это может создать помехи обеим командам.