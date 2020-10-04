Жительница Волгодонска отдала мошеннику 300 тысяч рублей

Если преступника найдут, не исключено, что ближайшие несколько лет он проведет за решеткой. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В полицию города Волгодонска обратилась местная жительница, которая рассказала - с ее карты в неизвестном направлении куда-то исчезли 300 тысяч рублей. В банке, куда она позвонила после пропажи, посоветовали обратиться в ближайший участок, что женщина и сделала.

Как оказалось, незадолго до пропажи денег она разговаривала по телефону с мужчиной, который представился сотрудником безопасности одного из банков, карта которого у нее была. Тот сообщил, что деньги женщины под угрозой - с ее счетом в данный момент происходят какие-то сомнительные операции. Для того чтобы остановить злоумышленников, ей необходимо назвать номер своей карты и цифры, которые ей придут в смс-сообщении. Дончанка сделала все, как ей сказали. А после разговора обнаружила пропажу денег.

Как добавили в донском главке, по факту произошедшего уже возбудили уголовное дело по статье «Кража с банковского счета». Предполагаемого преступника ищут.