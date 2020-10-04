Понедельник - день тяжелый: С отключений света начнется новая рабочая неделя в Ростове-на-Дону

Свет отключат на несколько часов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Рабочая неделя начнется для некоторых ростовчан с отключения электричества. Известно, что света не будет во многих домах и офисах, расположенных в разных районах донской столицы. Как рассказали энергетики, все отключения плановые. Их цель - не допустить возникновения аварийных ситуаций будущем.

КОНКРЕТНО

Где и когда не будет света 5 октября

С 09:00 до 13:00:

- ул. Спартаковская 25, 20; ул. Дунаевского 17; пр. Стачки 20-26.

С 09:00 до 16:00:

- ул. Города Волос119; ул. Красноармейская 133/117. С 09:00 до 17:00: - ул. Лесозащитная 61-83; Богураева 9; ул. Брестская 23-33, 68-74; ул. Брянская 33-41, 30-42, пер. Керченский 31-37, 32-40; пер. Сочинский 29-43, 38-52; Панфиловцев 14-34. - ул. Панфиловцев 36-64; пер. Моздокский 31-51, 30-50; пер. Армавирский 21-45, 20-44; пер. Адлерский 31-55, 30-52; ул. Победы 1-19, 2-18; ул. Борковского 1-27, 2-24; ул. З. Космодемьянской 2-50, 1-45; ул. Ижевская 2-34, 1-31; ул. Арзамасская 2-26; ул. Можайская 133-149, 2-22; ул. 1-я Грамши 91-111, 96-110; ул. 2-я Грамши 123-137, 162-176.

С 13:00 до 17:00:

- ул. Спартаковская 25, 25/1, 20-22; ул. Дунаевского 17, 1-27, 2-24; просп. Стачки 20-26, 26/1; ул. Сакко и Ванцетти 1-43; ул. Тренева 22 05.10.20.

С 10:00 до 16:00:

- пер. Безымянный 1-15, 2-16; ул. Минераловодская 59-97, 50-76; ул. Республиканская 55-95, 66-104; ул. Собино 81-111, 78-122 05.10.20. С 10:00 до 12:00: - Левобережная 6, 27, 37.

*По данным Донэнерго.