В городе Шахты на пешеходном переходе сбили женщину

На скорой женщину отвезли в больницу. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Накануне, 3 октября, в Ростовской области сбили пешехода. Известно, что дорожное происшествие произошло вечером - около 20:30 - в городе Шахты.

Как рассказали в Управлении ГИБДД России по региону, инцидент случился на улице Иванова, в районе дома под номером 27. Там 43-летний водитель за рулем «Лада Ларгус» сбил местную жительницу. По предварительным данным, женщина переходила дорогу по пешеходному переходу.

Известно, что 32-летнюю пациентку с травмами на автомобиле скорой медицинской помощи доставили в ближайшую городскую больницу.

В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка, в результате которой станут известны все обстоятельства случившегося.

А в ведомстве обращаются ко всем участникам дорожного движения - быть очень внимательными на дороге, причем не так важно - управляете ли вы автомобилем или являетесь пешеходом.