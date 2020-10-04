В Ростовской области коронавирус нашли еще в 34 районах и городах

Число заболевших стремительно растет. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области за минувшие сутки коронавирус нашли у жителей в 34 городах и районах региона. Известно, что в общей сложности за это время диагноз был поставлен 234 людям. К слову, как отмечают специалисты, это самый высокий показатель за последние несколько дней.

Как рассказали в региональном Роспотребнадзоре, всего же с начала пандемии опасный вирус был официально подтвержден у 22 805 жителей Дона. При этом коэффициент распространения инфекции выше нормы, он сейчас составляет - 1,1.

Лидером же по числу выявленных больных по-прежнему является Ростов-на-Дону. Здесь за последние 24 часа им заболели 77 горожан, далее по нисходящей - жители Каменска-Шахтинского, Новошахтинска, Новочеркасска и города Шахты (полный список городов и районов см. ниже, - прим. автр.) .

Известно, что чаще всего covid-19 обнаруживают у пациентов в возрасте от 46 до 65 лет. Речь идет о 36,8 процента случаев.

КОНКРЕТНО

Где за сутки нашли вирус на Дону

В Ростове-на-Дону (77), Каменске-Шахтинском (24), Новошахтинске (23), Новочеркасске (18), Шахтах (13), Таганроге (12), Орловском (10) районе, Батайске (9), Константиновском (5), Мартыновском (5), Белокалитвинском (3) районах, Волгодонске (3), Красносулинском (3), Матвеево-Курганском (3), Азовском (2), Миллеровском (2), Мясниковском (2), Неклиновском (2), Семикаракорском (2), Целинском (2), Верхнедонском (1) районах, Азове (1), Гукове (1), Звереве (1), Зерноградском (1), Кагальницком (1), Каменском (1), Кашарском (1), Октябрьском (1), Пролетарском (1), Родионово-Несветайском (1), Сальском (1), Тарасовском (1) и Усть-Донецком (1) районах.