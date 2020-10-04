Иномарка перевернулась на федеральной трассе М-4 "Дон" в Ростовской области

До больницы пострадавшего не довезли, мужчина скончался на месте происшествия. Фото: Олег УКЛАДОВ

В воскресенье, 4 октября, в Ростовской области произошла авария, которая унесла жизнь человека. Известно, что дорожное происшествие случилось на федеральной трассе М-4 «Дон» в Чертковском районе около десяти часов утра.

Как сообщили в Управлении ГИБДД по региону, по предварительным данным, 37-летний водитель за рулем Ford Fusion не справился с управлением. В результате чего, машина оказалась правом кювете и перевернулась.

Сообшается, что травмы которые получил водитель, оказались несовместимыми с жизнью. Приехавшим на место медикам скорой помощи оставалось констатировать лишь смерть пострадавшего: мужчина скончалась на месте происшествия.

В ведомстве добавили, что по факту произошедшего уже проводится проверка, специалистам предстоит установить, все обстоятельства случившегося.

Напомним, накануне в городе Шахты сбили пешехода, женщина переходила дорогу по "зебре".