От коронавируса умерли еще девять человек в Ростовской области

В Ростовской области растет число жертв коронавируса. За минувшие сутки стало известно еще о девяти погибших, у которых был выявлен COVID-19.

- Речь идет о четырех женщинах в возрасте от 67 лет до 81 года и пяти мужчинах, которым было от 54 до 85 лет, - сообщили в оперативном штабе Ростовской области по ситуации с коронавирусом. - Все скончавшиеся - люди, имевшие хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем.

В итоге, за весь период жертвами коронавируса в донском регионе стали в общей сложности 532 человека.

При этом за за весь период в нашей области выздоровели 18 105 заболевших, в том числе за последние сутки – 129 человек.

Санитарные врачи просят дончан не пренебрегать мерами безопасности, и в обязательном порядке носить медицинские маски, чаще мыть руки, а, если вдруг почувствуете себя плохо, не нужно заниматься самолечением, лучше остаться дома и вызвать доктора.