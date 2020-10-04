Здравствуй, лето?!: К температурному рекорду приближается погода в Ростове-на-Дону

Лето на Дону не дает осени вступить в законные права. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Ростове-на-Дону погода не дает ростовчанам расслабиться. Лето и осень никак не могут поделить сначала сентябрь, а, судя по прогнозам метеорологов, теперь уже и октябрь.

Если верить синоптикам, то ростовчанам еще рано надевать пальто и шапки. Так, в понедельник, 5 октября, в донской столице будет ясно и без осадков. Причем утром воздух прогреется до плюс 16 градусов, а днем столбики уличных термометров взлетят вверх до отметки в плюс 24 градуса выше нуля.

И, надо сказать, что такая температура для Ростова-на-Дону не в диковинку. Так, температурный рекорд в эти дни за всю историю метеонаблюдений был поставлен в донской столице 26 лет назад. Тогда в 1994 году на дворе было плюс 27,7 градуса. А вот девяносто лет назад у осени были совсем другие нравы, а именно - минус 5,2 градуса в первых числах октября.

При этом, если верить прогнозам, то всю ближайшую неделю в Ростове-на-Дону температура воздуха днем будет явно выше двадцати градусов тепла.

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