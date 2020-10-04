109 человек с COVID-19 находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких в Ростовской области

Под медицинским наблюдением находятся 11 818 человек. Фото: Иван МАКЕЕВ

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 4 октября 2020 года: 109 человек с диагнозом COVID-19 находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких. Такие данные озвучили в оперативном штабе Ростовской области по ситуации с коронавирусом. Речь о заболевших опасным вирусом не только в донской столице, но и во всем регионе.

Там же сообщили, что в настоящее время лечение в стационарах получают 1 629 пациентов. Всего же под медицинским наблюдением находятся 11 818 человек. При этом сняты с него за весь период пандемии коронавируса на Дону 82,4 тысячи жителей.

Кроме того, только за минувшие сутки донскими лабораториями проведено 7 911 тестов на коронавирусную инфекцию. Всего же за несколько месяцев было выполнено 713,7 тысячи таких исследований.

При этом в коварству вируса, похоже, верят далеко не все. Накануне сотрудники полиции, Роспотребнадзора и мэрии города проверили ночные клубы на предмет соблюдения ими санитарных правил и дистанции. И, как результат, двум развлекательных заведениям теперь грозит закрытие.