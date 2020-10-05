Мария Лиман в нижнем белье провела в Ростове большую стирку

Эротичным снимком снова поделилась Мария Лиман. Фото: аккаунт Марии Лиман в Инстаграм

Ростовчанка Мария Лиман вернулась на родину и не смогла удержаться от очередного эротичного снимка.

На своей странице в аккаунте Инстаграм модель рассказала о прошедшей большой стирке. К лаконичному посту она приложила фото, на котором она, стоя на носочках, в одном лишь белоснежном нижнем белье развешивает постиранные вещи в одном из частных дворов. Волосы у красотки были распущены и закрывали всю спину, а вот упругая попка и стройные ножки Марии остались на виду.

К фотографии не смогли остаться равнодушными подписчики модели.

"Пошли кофе пить землячка", "Шикарная попа", "Манящая", "Вручную стирала?", "Мария, у вас такая идеальная попа, что по ней часы сверять можно", "Чудненько выглядишь на фото!", "Люблю хозяйственных девушек", "Вот это орешки", "Идеальная женщина", - написали почитатели Марии.

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