В Ростовской области «лоб в лоб» столкнулись иномарки: один из водителей попал в реанимацию

В Ростовской области произошла авария с участием иномарок. Автомобили столкнулись 4 октября на подъезде от трассы Ростов — Дебальцево — Александровка.

54-летний водитель «Шевроле Ланос» двигался в сторону села Александровка. По предварительным данным, на опасном повороте он не справился с управлением и выехал на встречную полосу. В результате иномарка столкнулась с встречным «Рено Сандеро».

— В результате ДТП водителя «Рено» с многочисленными травмами направили в реанимацию, — прокомментировали в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.