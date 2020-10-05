Ростовчанка Виктория Лопырева сравнила себя с Ким Кардашьян

Модель показала шикарную фигуру в розовом купальнике. Фото: instagram.com/lopyrevavika.

Ростовчанка Виктория Лопырева поделилась с подписчиками очередной фотографией в купальнике. Пост она опубликовала на своей странице в «Инстаграме».

Перед камерой девушка позирует в розовом лифе и трусиках. Купальник подчеркнул изящные изгибы и золотистый загар девушки. Лопырева рассказала, что создатель купальника посвятил эту модель известной Ким Кардашьян. Вктория намекнула, что и блондинкам этот наряд к лицу и по фигуре.

— Хоть и посвятил мой друг эту модель купальника шикарной фигуристой Ким, но блондинкам этот цвет идет не меньше, согласны? — написала Лопырева.

Подписчики не стали переубеждать звезду. Лопырева в розовом купальнике покорила поклонников.

— Даже не представляю, как на ней, но на тебе очень круто!!! И этот цвет точно идёт блондинкам больше, — написал один из комментаторов.