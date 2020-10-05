Доходный дом Емельянова в Ростове продали за 62 миллиона

Покупатель должен отреставрировать объект культурного наследия. Фото: yandex.ru/maps.

В Ростове-на-Дону с молотка ушел доходный дом Емельянова. Данные об аукционе опубликованы на электронной торговой площадке.

Всего на торги было выставлено пять лотов, начальная цена каждого из них составила один рубль. В аукционе приняли участие семь компаний. Победителем стала компания «Деловой центр «Фабрика», предложившая за все лоты 62 миллиона рублей.

Напомним, здание признано объектом культурного значения. Изначально озвучивалось следующие условия покупки: обследовать несущие конструкции, подготовить проектно-сметную документацию по реставрации и выполнить все работы.

Доходный дом Емельянова был построен в 1902 году по проекту архитектора Андрея Нидермейера. Долгое время здесь располагалась библиотека имени Максима Горького, на верхних этажах — квартиры.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Старинный дом в Ростове продают всего за пять рублей

Для покупки есть два условия - это проведение ремонта и закрепление на доме памятной таблички. (Подробности)