Доходный дом Емельянова в Ростове продали за 62 миллиона

Покупатель должен отреставрировать объект культурного наследия. Фото: yandex.ru/maps.
В Ростове-на-Дону с молотка ушел доходный дом Емельянова. Данные об аукционе опубликованы на электронной торговой площадке.
Всего на торги было выставлено пять лотов, начальная цена каждого из них составила один рубль. В аукционе приняли участие семь компаний. Победителем стала компания «Деловой центр «Фабрика», предложившая за все лоты 62 миллиона рублей.
Напомним, здание признано объектом культурного значения. Изначально озвучивалось следующие условия покупки: обследовать несущие конструкции, подготовить проектно-сметную документацию по реставрации и выполнить все работы.
Доходный дом Емельянова был построен в 1902 году по проекту архитектора Андрея Нидермейера. Долгое время здесь располагалась библиотека имени Максима Горького, на верхних этажах — квартиры.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Старинный дом в Ростове продают всего за пять рублей
Для покупки есть два условия - это проведение ремонта и закрепление на доме памятной таблички. (Подробности)