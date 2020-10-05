Супруга футболиста Дмитрия Тарасова помогает через суд уменьшить алименты на падчерицу

Анастасия Костенко во всем поддерживает Дмитрия Тарасова. Фото: официальный аккаунт Анастасии Костенко в "Инстаграм"

Семья футболиста Дмитрия Тарасова ведет серьезное сражение за алименты. Дело в том, что спортсмен, по его словам, не имеет возможности в полном объеме выплачивать деньги дочери от первого брака. С ее матерью спортсмен развелся еще в 2011 году, но все это время платил экс-жене 400 тысяч рублей в месяц на содержание их общего ребенка. Однако после ухода из «Локомотива» доход игрока снизился. И такие солидные выплаты, как он уверяет, стали не по карману.

В итоге, Дмитрий решил через суд уменьшить сумму алиментов. Чтобы помочь мужу в этом вопросе, его третья жена — модель Анастасия Костенко (девушка вошла в ТОП-10 «Мисс Мира», - прим. автр. ), в браке с которой они воспитывают еще двух дочерей, подала на него иск в суд. Красавица потребовала у супруга выплачивать алименты и ей, а также на их двух дочек. Правда, ни о каком разводе, конечно, речи не идет.

На днях Мосгорсуд разрешил дончанке (Анастасия родом из города Сальска Ростовской области, - прим. автр.) быть третьим лицом в судебном разбирательстве, что существенно увеличивает шансы спортсмена выиграть дело о первых алиментах.

- У нас обалденная новость. Суд отныне не сможет игнорировать тот факт, что у Тарасова трое детей, а не один. Приобщили третьим лицом нашу красотку Костенко. Ну и теперь мы поборемся потому, что правда на нашей стороне, - сообщила в своем «Инстаграм» известный адвокат Екатерина Гордон, которая и представляет в суде интересы новой семьи футболиста.

Ранее «Комсомольская правда-Ростов» сообщала, что в семье футболиста Дмитрия Тарасова и его жены Анастасии Костенко произошло радостное событие. В феврале модель родила спортсмену еще одну дочь.