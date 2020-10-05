Ростовская АЭС: построен первый блок вентиляторных градирен для энергоблока № 3

Фото: Управление информации и общественных связей Ростовской АЭС

Завершено сооружение первого блока вентиляторных градирен для третьего энергоблока Ростовской АЭС. Вентиляторные градирни позволяют, не снижая мощности реактора в условиях жаркого лета юга России, обеспечить щадящий режим работы основного оборудования и повысить безопасность и надёжность работы энергоблока №3 Ростовской станции.

- На площадке сооружается четыре блока вентиляторных градирен размером 16х46 метров. Строительная готовность первого блока – 100 %, всего комплекса – 50 %. Качество сооружения объекта находится под постоянным контролем квалифицированных специалистов управления капитального строительства Ростовской АЭС. Графики строительства соблюдаются, рисков нет, в опытно-промышленную эксплуатацию градирни будут введены в срок – в 2021 году, - подчеркнул заместитель директора по капитальному строительству Ростовской АЭС Алексей Федотов.

Работы по сооружению вентиляторных градирен были начаты в конце сентября 2019 года. Строительство осуществляется поточным методом. Сначала со всеми коммуникациями возводится один блок, затем – второй, и так будут построены все четыре блока вентиляторных градирен.

Сооружение вентиляторных градирен для третьего энергоблока – это ещё один шаг на пути повышения безопасности.

Ростовская АЭС является гарантом энергетической независимости и стабильности работы энергосистемы Юга России. Доля Ростовской АЭС в выработке Объединённой энергосистемы (ОЭС) Юга составляет около 30%. Электроэнергия атомной станции поступает в ОЭС Юга России, в состав которой входят энергосистемы субъектов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, по семи линиям напряжения 500 кВ и 4 линиям напряжением 220 кВ. Каждая третья лампочка в регионе питается энергией самой южной из российских атомных станций.