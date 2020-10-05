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Банк УРАЛСИБ запустил акцию «Все за ноль»* – для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой.

В период действия акции новые клиенты Банка указанных категорий могут получить бесплатное обслуживание в рамках пакетов «Бизнес-старт» / «Кассовый» / «Платежный» с авансовой схемой оплаты – в течение 4 месяцев с момента открытия расчетного счета.

Акция действует в период с 01.10.2020 г. по 31.10.2020 г. включительно. Принять участие в акции могут новые клиенты Банка, открывшие в период действия акции свой первый расчетный счет в ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Более подробно об акции, а также о продуктах и услугах для бизнеса Банка УРАЛСИБ можно узнать в отделениях Банка, можно по телефону горячей линии — 8 (800)-700-77-16, а также на сайте Банка.

*«Все за ноль» - указан размер затрат Клиента в первые 4 месяца с даты открытия расчетного счета при совершении операций в рамках пакетов «Бизнес-старт» / «Кассовый» / «Платежный» с авансовой схемой оплаты. По окончании льготного периода плата за обслуживание взимается согласно тарифам Банка. Информация о стоимости пакетов услуг по завершении акции, тарифах на совершение операций вне пакетов «Бизнес-старт», «Кассовый», «Платежный» – на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

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