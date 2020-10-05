Водитель автобуса переехал пассажира в Ростове-на-Дону

Мужчина разжал дверь автобуса руками и выпал на улицу. Фото: пресс-служба ГИБДД по Ростовской области

В понедельник, 5 октября, в Ростове-на-Дону горожанин после поездка в автобусе № 96, курсирующий от станции Первомайская и обратно, оказался на больничной койке.

Как рассказали в пресс-службе областной ГИБДД, водитель городского транспорта начал отъезжать от остановки. Однако в этот самый момент пассажир разжал двери автобуса и выпал из него. Водитель, видимо, не заметив, что произошло, наехал на лежащего на дороге мужчину задними колесами.

- В результате 30-летний пассажир получил травмы различной степени тяжести. Его отвезли в ближайшую городскую больницу, - отметили в ведомстве.

Известно, что по данному факту в настоящее время проводится проверка.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Ростов» сообщала, что на Дону произошла лобовая авария с участием двух иномарок. Один из водителей попал в реанимацию.

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