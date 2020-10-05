Игроком «Ростова» заинтересовался английский клуб

В Чемпионат Англии может вернуться Матиас Норманн. Фото: пресс-служба ФК "Ростов".

Игрок «Ростова» Матиас Норманн попал в сферу интересов английского клуба «Фулхэм». Об этом пишет британское издание «Dailymail».

По данным портала, основная цель клуба — полузащитник «Челси» Рубен Лофтус-Чик. Однако «Фулхэм» заинтересовал и 24-летний футболист «Ростова» Матиас Норманн.

Ранее сообщалось, что о Норманне подумывал и «Манчестер Юнайтед». По данным Metaratings.ru, руководство донского клуба хочет получить за игрока 25 миллионов евро.

Матиас Норманн перешел в «Ростов» в январе 2018 года. В этом сезоне он провел 23 матча в чемпионате России, забил гол и выполнил три результативные передачи.