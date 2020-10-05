В Ростовской области осудили мачеху, набросившуюся с ножом на шестилетнего пасынка

Злоумышленницу отправили в колонию Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Дону огласили приговор 32-летней женщине, которая пыталась кастрировать сына мужа от первого брака. Злоумышленница проведет ближайшие восемь месяцев в колонии – поселении, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Шокирующая история произошла летом в Кашарском районе.

33-летняя женщина взяла кухонный нож и попыталась отрезать шестилетнему ребенку половой орган. Женщине удалось нанести ранение, но, к счастью, врачи восстановили орган.

Накануне этого происшествия Ирина по привычке выпила и решила вздремнуть. В этот момент шестилетний пасынок разыгрался и расшумелся. Это помешало дневному отдыху мачехи.

Женщина вскочила с кровати и ударила ребенка по голове. Но этого показалось мало. Она повалила малыша на пол, схватила кухонный нож и совершила надрез глубиной в два сантиметра в области полового органа. После этого мальчика отвезли в больницу. Врачи зашили рану. А состоянию здоровья ребенка ничего не угрожает.