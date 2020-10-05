Три с половиной тысячи юношей из Ростовской области осенью отправятся отдавать долг Родине

В Ростове начался осенний призыв Фото: "КП" Архив

В Ростовской области стартовал осенний призыв. Об этом сообщили в пресс-службе правительства донского региона. На военную службу этой осенью отправятся 128 тысяч человек. По закону, призыв будет завершен к 31 декабря 2020 года.

- В период проведения осеннего призыва в Вооруженные силы РФ планируется направить более 3,5 тысячи юношей из Ростовской области, - пояснил Вадим Артемов. - При этом более 15% призывников будут направлены на службу с полученной военно-учетной специальностью.

В настоящее время идет подготовка горожан по военно-учетным специальностям в 28 образовательных организациях ДОСААФ Ростовской области по семи военно-учетным специальностям.

По статистическим данным – чуть более 2 тысяч человек – будут проходить срочную службу в Сухопутных войсках, почти 600 призывников направят в Военно-Воздушные силы, а 150 – в Ракетные войска стратегического назначения.

Еще около 100 призывников будут служить в Воздушно-десантных войсках, 30 – в подразделениях ВМФ. Стоит отметить, что призывники из Ростовской области традиционно направляются для несения службы в Президентский полк комендатуры Московского Кремля.

- Во время проведения призывной кампании особое внимание будет уделяться профилактическим мерам: дезинфекция помещений, использование средств индивидуальной защиты, проведение термометрии, - подчеркнул Вадим Артемов. - Как и в весеннюю призывную кампанию, донские призывники пройдут тестирование на коронавирус. Также все желающие смогут сделать прививку от гриппа.

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