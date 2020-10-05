Под Ростовом вновь разгорелся ландшафтный пожар

Сегодня в Азовском районе спасатели боролись с очередным крупным пожаром. Как обычно, первой загорелась сухая растительность. Сильный ветер распространил пламя по округе. В региональном МЧС уточнили, что сообщение от местных жителей поступило в 12:30.

На месте сразу выехали сотрудники спасательного ведомства. Всего было задействовано 18 человек и 6 единиц техники. По официальной информации, горит сухая трава на площади в 300 квадратных метров. Спустя два часа пожар удалось полностью ликвидировать.

Вблизи ЧП располагается ДНТ "Ромашка". На видео, опубликованном в социальных сетях видно, что огонь уничтожил машины, которые люди припарковали на траве. Черный дым поднимался высоко в небо. На месте работали спасатели и добровольцы. Помогали местные жители. Они засыпали пламя грунтом.

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