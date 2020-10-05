«Белка подставная!»: Хейтеры нашли к чему придраться в звездной прогулке футболиста Тарасова с супругой

Красивый осенний снимок опубликовала Анастасия Тарасова. Фото: официальный аккаунт в "Инстаграм" Анастасии Костенко

Модель из Ростовской области, третья жена футболиста Дмитрия Тарасова опубликовала в своем «Инстагром» семейную фотографию. На снимке – Анастасия и Дмитрий в красивом осеннем парке и любуются белкой.

Скромная и, в то же время, красивая фотография. Однако хейтеры и в этом снимке нашли, к чему придраться.

- Стопудово, белка подставная! – написала подписчица Анастасии.

- Опасное занятие – белок кормить. Укусив за руку, может заразить вас бешенством, - отметила другая.

Ранее «Комсомольская правда» сообщала, что Анастасия Костенко подала на Дмитрия Тарасова в суд. Семья футболиста ведет серьезное сражение за алименты. Дело в том, что спортсмен, по его словам, не имеет возможности в полном объеме выплачивать деньги дочери от первого брака. С ее матерью спортсмен развелся еще в 2011 году, но все это время платил экс-жене 400 тысяч рублей в месяц на содержание их общего ребенка. Однако после ухода из «Локомотива» доход игрока снизился. И такие солидные выплаты, как он уверяет, стали не по карману.