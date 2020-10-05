"Низко Вам кланяюсь, люди в белых халатах":Глава донского минздрава трогательно обратилась к коллегам

Татьяна Быковская поздравила коллег с Международным днем врача. Фото: аккаунт Татьяны Быковской в Инстаграм

В мире сегодня, 5 октября, отмечается Международный день Врача. Министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская трогательно поздравила коллег с профессиональным праздником.

Она отметила, что в наше непростое пандемийное время врачи - это самое дорогое, что у нас есть. Быковская назвала коллег "золотым фондом" каждой нации. По ее мнению, в свете последних событий праздник приобрел совершенно другой смысл: он напоминает и подчеркивает то, что медики сейчас изо дня в день рискуют своим здоровьем, чтобы сохранить наше.

- Многие из вас в это не простое время отважно шагнули в " красную зону". Спасибо вам, коллеги за труд, за верность профессии, за чистоту души. Храни вас Господь. Низко вам кланяюсь, люди в белых халатах, - трогательно обратилась к своим коллегам региональный министр здравоохранения.

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