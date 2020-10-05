"У нас война и враг страшен": Татьяна Быковская призвала дончан носить маски

Татьяна Быковская призвала дончан носить маски. Фото: аккаунт Татьяны Быковской в Инстаграм

Министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская призвала жителей региона носить защитные маски и перчатки, особенно в общественных местах.

А также она отметила необходимость использования антисептиков. Министр обратилась к каждому из горожан с просьбой напомнить своим родным и близким о том, что сейчас достаточно непростое время, в которое необходимо использовать средства защиты от вируса, который никуда не делся, а все еще поражает весь мир.

- Мы можем все койки перепрофилировать под ковид, все машины скорой помощи направлять только на эти вызовы, но люди не перестают болеть и умирать и от других заболеваний. И коек и машин больше не станет, и медицинских работников тоже больше не будет. Медики тоже, общаясь с окружающим миром, болеют. Жаль, что население начинает верить в опасность вируса только столкнувшись лично, - высказалась Быковская.

Министр посетовала, что часто осознание опасности к народу приходит очень поздно. Именно поэтому сейчас и страдают множество жителей донского региона.

- У нас война и враг страшен, медицинские работники на передовой, и к сожалению, есть невосполнимые потери. Общество находится в тылу, тыл всегда помогал фронту!!! Помогите нам, - метафорично отметила Татьяна Быковская.

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