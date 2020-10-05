Жительница Шахт оставила коробку с новорожденными щенками под дверьми приюта

В Шахтах местная жительница оставила коробку со щенками возле приюта после отказа. Фото: соцсети

В Ростовской области безжалостная дончанка оставила коробку со щенками под дверьми приюта.

Сначала девушка принесла пятерых малышей непосредственно в приют. Но там ей тактично отказали в приеме, так ситуация обстоит достаточно трудно - животных было бы негде содержать, нечем кормить, а также малыши рисковали подхватить какие-нибудь инфекции. В приюте и без того было слишком много животных.

Но девушка отказалась прислушаться к советам и просто бросила коробку с животными на остановке. После чего она села в машину и уехала.

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