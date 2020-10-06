Частые звонки пенсионерке обернулись штрафом для ростовских коллекторов

Коллекторы из Ростова заплатят штраф за излишнюю настойчивость Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В донской столице коллекторское агентство заплатить штраф за излишнюю назойливость.

В службу судебных приставов обратился ростовчанин и рассказал, что его пожилой родственнице крайне настойчиво звонят коллекторы и требуют к телефону незнакомого мужчину, который числится в должниках. Дело было передано в суд, где установили, что сотрудники агентства нарушили законодательство при попытке возврата просроченной задолженности.

- Выяснилось, что назойливые коллекторы позвонили женщине более 60 раз за месяц, хотя по закону имеют право лишь на 8 звонков, - сообщили в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов по Ростовской области.

В отношении коллекторского агентства был составлен административный протокол. Арбитражный суд Ростовской области принял решение оштрафовать коллекторов на 150 тысяч рублей.

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