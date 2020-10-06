«Это еще не жара!»: Мы узнали, какая погода была в Ростове в прошлом веке

В этом году осень прозвали аномальной из-за высокой температуры. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Синоптики то и дело предупреждают о холодах, надвигающихся в Ростов-на-Дону. Вопреки прогнозам жители наслаждаются солнышком и теплом. Из-за высоких температур эту осень даже прозвали аномальной. Однако много лет назад в донской столице было еще жарче.

Сегодня, 6 октября температура воздуха колеблется на уровне +22 …+24 градуса. По данным сайта «RostovMeteo», в этот же день 1888 года температура было не просто тепло, а жарко. Столбик термометра тогда достиг +31,6 градуса.

При этом ровно век назад погода ростовчан не радовала вообще. 6 октября в 1920 году в городе уже были заморозки. Температура тогда упала до -4,5 градуса.

В течение ближайших трех дней в Ростове сохранится теплая погода. Так, 7 и 8 октября температура будет составлять +23…+25 градусов. 9 октября в городе станет еще теплее — до +26 градусов.

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