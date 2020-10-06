Прошла по ссылке и лишилась сбережений: ростовчанка стала жертвой мошенников

С банковского счета ростовчанки списали 160 тысяч рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В один из райотделов ростовской полиции с заявлением о краже с банковского счета обратилась местная жительница. Женщина рассказала, что ей на телефон пришло сообщение якобы от банка. В тексте говорилось о накопительной системе бонусов. Для того, чтобы получить вознаграждение, ей предложили пройти по ссылке.

Не раздумывая, она кликнула. А через мгновение сообщение пропало. Зато пришло другое, сообщающее о списании 160-тысяч рублей с ее счета.

- Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража с банковского счета». Сотрудники полиции разыскивают подозреваемого, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

Сотрудники полиции в очередной раз напоминают: при получении сообщений от банков, мобильных операторов о проблемах со счетом, обязательно перезвоните по официальному номеру банка и уточните нужные сведения. Банк никогда не запрашивает подобным образом информацию.