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Происшествия

В Ростове машина скорой помощи столкнулась с иномаркой

Неотложка ехала с проблесковыми маяками и сиреной
Михаил СТРИЖЕВ
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Неотложка ехала с проблесковыми маяками и сиреной. Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

Неотложка ехала с проблесковыми маяками и сиреной. Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

В Ростове-на-Дону произошла авария с участием машины скорой помощи. Происшествие случилось 6 октября около 9 часов на улице Большая Садовая.

По предварительным данным, скорая ехала с включенными световыми и звуковыми спецсигналами. Водитель машины продолжил движение на запрещающий сигнал светофора. В это же время на разрешающий сигнал тронулся «Хендай Акцент». В итоге скорая столкнулась с иномаркой.

— В результате ДТП никто не пострадал. Проводится проверка, — прокомментировали в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

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