Отключение воды в Ростове-на-Дону, октябрь 2020: где и когда не будет водоснабжения

Ростовчанам придется какое-то время испытать неудобства из-за отключения холодной воды Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Отключение воды в Ростове-на-Дону, октябрь 2020: в донской столице коммунальщики займутся переврезкой водопроводной линии.

Поэтому с половины девятого утра восьмого октября до девяти часов утра девятого октября жители нескольких улиц будут без холодной воды.

Итак, будет прекращено холодное водоснабжение в границах: пер. Гвардейский от ул. Коровкина до ул. Текучева (восточная сторона); ул. Текучева – ул. Красноармейская, а также пер. Доломановский – пер. Приволжский.

Коммунальщики принесли извинения жителям за причиненные неудобства.

Ранее "Комсомольская правда-Ростов" сообщала, что в городе также будут отключать электричество. Сотни домов останутся без света пятого и шестого октября. Где конкретно не будет электричества, читайте здесь.

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