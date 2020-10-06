Делим на два: в Ростове-на-Дону запускают раздельный сбор отходов

Фото: ГК "Чистый город"

Пилотный проект по внедрению раздельного сбора отходов стартовал в Ростове-на-Дону. Известно, что этой осенью по два вида контейнеров установят на более чем 200 контейнерных площадках во всех районах города. К маркировке тары, объясняющей новые правила обращения с отходами, уже приступили специалисты регоператора ГК «Чистый город». И теперь у жителей, рядом с домами которых установят эти промаркированные контейнеры, появится возможность разделять коммунальные отходы на две фракции – органические (пищевые) и неорганические (непищевые) отходы.

Напомним, к первым можно отнести остатки еды и прочие отходы. Такая тара будет окрашена белым цветом. А вот второй тип - сухие незагрязненные отходы. В них можно размещать пластик, картон, металл, стекло - это те фракции, которые могут быть пригодны для повторной переработки. Для таких отходов будет предназначен бак с желтой маркировкой.

- Этот пилотный проект позволит оценить, насколько горожане готовы к сортировке отходов, и как качественно они будут это делать. В течении нескольких месяцев мы будем вести мониторинг раздельно собранных отходов для определения их морфологического состава.

На контейнерные площадки, где внедрят пилотный проект, для сбора органических и неорганических отходов будут приезжать два типа мусоровозов, - рассказала Генеральный директор ООО «ГК «Чистый город» Элла Кузьмина.

Сообщается, что собранные отходы направятся на досортировку на мусоросортировочный комплекс Советского района и на мобильную сортировочную станцию в Мясниковском МЭОКе. Для каждой фракции будет настроен свой скоростной режим сортировки, что позволит увеличить процент отбора вторичного сырья. А позже спрессованное вторсырье направят на российские заводы по переработке отходов, где оно получит «вторую жизнь».