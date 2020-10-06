Синоптики спрогнозировали заморозки в Ростовской области

Порывы ветра днем могут достигать 15 — 18 метров в секунду. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области 7 октября снова ожидаются заморозки. Об этом сообщили в донском ГУ МЧС со ссылкой на ростовский гидрометцентр.

В ночь с 6 на 7 октября температура воздуха по области будет составлять +6…+11 градусов. По северу и востоку — до +1 градуса. Местами на севере области возможны заморозки до -1.

Днем столбик термометра может подняться до +20…+25 градусов. В области установится переменная облачность. Ожидается ветер до 7 — 12 метров в секунду. Днем скорость порывов может достигать 15 — 18 метров в секунду.

При этом в донском регионе сохранится чрезвычайная пожароопасность — 5 класс.

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