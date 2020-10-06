Футболист Евгений Чернов покинул "Ростов" и отправился в "Краснодар"

Евгений Чернов перешел из "Ростова" в "Краснодар". Фото: ФК "Ростов"

Защитник "Ростова" Евгений Чернов трансфером отправился в "Краснодар".

Сегодня, 6 октября, руководство команд достигло соглашения по передаче игрока. Чернов играл за "Ростов" всего год - в команду он пришел в 2019. За донской клуб он провел 54 матча, в которых забил один мяч и сделал четыре голевые передачи, став одним из ключевых игроков команды.

- Благодарим Евгения за время, проведённое в нашем клубе, его самоотдачу и профессионализм. Желаем яркой игры и успехов в дальнейшей карьере! - говорится на официальном сайте желто-синих.

27-летний футболист подписал контракт с "Краснодаром" до конца сезона 2023/24 года.

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В матче против «Локомотива» Евгений Чернов выбил мяч сначала ногой, затем корпусом. Комментаторы были в шоке.

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