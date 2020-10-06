Школьница пострадала в ДТП в донской столице

В Ростове в ДТП пострадала школьница Фото: Илья БОГОМОЛОВ

Школьница стала жертвой ДТП в Ростове-на-Дону.

Инцидент произошел сегодня, 6 октября, около восьми часов утра на улице Мичуринской в районе дома № 151. По предварительным данным, 27-летний водитель автомобиля Hyundai Elantra пошел на обгон попутной машины, но сбоку не выдержал безопасный интервал. В результате этого произошло столкновение со Skoda Rapid под управлением 36-летнего шофера.

От сильного удара виновника отбросило на "зебру", по которой дорогу как раз переходила 15-летняя девочка. Школьница оказалась под колесами иномарки. Девочку доставили в больницу с различными травмами, но госпитализировать не стали.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

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