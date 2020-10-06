В Ростове иномарка влетела в строящийся в коллектор

В Ростове иномарка провалилась в строящийся коллектор. Фото: соцсети

В Северном микрорайоне Ростова иномарка влетела в строящийся коллектор.

Инцидент произошел в ночь с 5 на 6 октября. По словам очевидцев, водитель отвлекся на сотовый телефон и не заметил вырытую посреди дороги яму под строительство коллектора. Последствия аварии сфотографировали свидетели произошедшего. снимки были опубликованы в одном из городских пабликов соцсети.

Пользователи не смогли удержаться и эмоционально прокомментировали произошедшее. Мнения горожан разделились - кто-то обвинил водителя и сказал, что поменьше надо было отвлекаться на телефон, а кто-то и вовсе заявил, что яма просто не была огорожена.

«Отвлекся? Такие водители вообще из телефонов не выходят во время езды», «В ночное время такие места должны быть огорожены не просто каким-то заборчиком, но и должна быть подсветка по периметру. Чтобы было видно издалека», - написали ростовчане.

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