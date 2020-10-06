Серийных похитителей велосипедов поймали в Ростове

В Ростове серийные похитители велосипедов были пойманы правоохранителями
Фото: Ирина ПОТЕРЯ
В Ростове задержали мужчин, подозреваемых в совершении кражи.
В ходе следствия стало известно, что двое злоумышленников проникали в подъезды многоэтажек и забирали оставленные на лестничных площадках велосипеды. Если транспорт был прикреплен противоугонными креплениях, то их злоумышленники перекусывали кусачками. Потерпевшие, обнаружив пропажу, обращались в отдел полиции.
Правоохранителям удалось найти и задержать подозреваемых. Позже стало известно, что они были причастны к шести аналогичным кражам, а общая сумма ущерба составила более 80 тысяч рублей. Злоумышленники признались, что после похищения сбывали краденные велосипеды через интернет или своих знакомых.
- Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Фигурантам избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.
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Общая сумма нанесенного ущерба составила 86 тысяч рублей.
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