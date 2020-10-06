Серийных похитителей велосипедов поймали в Ростове

В Ростове серийные похитители велосипедов были пойманы правоохранителями Фото: Ирина ПОТЕРЯ

В Ростове задержали мужчин, подозреваемых в совершении кражи.

В ходе следствия стало известно, что двое злоумышленников проникали в подъезды многоэтажек и забирали оставленные на лестничных площадках велосипеды. Если транспорт был прикреплен противоугонными креплениях, то их злоумышленники перекусывали кусачками. Потерпевшие, обнаружив пропажу, обращались в отдел полиции.

Правоохранителям удалось найти и задержать подозреваемых. Позже стало известно, что они были причастны к шести аналогичным кражам, а общая сумма ущерба составила более 80 тысяч рублей. Злоумышленники признались, что после похищения сбывали краденные велосипеды через интернет или своих знакомых.

- Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Фигурантам избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Рецидивиста из Ростова поймали после кражи дорогостоящих стройматериалов.

Общая сумма нанесенного ущерба составила 86 тысяч рублей.

АЛЛО!

Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!