В Ростовской области четвертые сутки ищут пропавшего рыбака

В Ростовской области разыскивают мужчину. Фото: ГУ МВД по РО

В Ростовской области разыскивают пропавшего четыре дня назад мужчину.

32-летний Сергей Александрович Деревянкин 2 октября отправился в плавание на резиновой лодке по реке Маныч в районе поселка Белозерный Сальского района и до настоящего времени его местонахождение остается неизвестным. Отчаявшиеся родственники обратились за помощью к правоохранителям.

По словам родных, на вид мужчине 32 года, рост его около 180 сантиметров. Пропавший худощавого телосложения и имеет темные волосы, серые глаза, овальное лицо с дугообразными бровями и выступающим подбородком. На момент исчезновения был одет в зеленые шорты и серую футболку.

- Просьба ко всем, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемой, сообщить по телефону 8 (863) 725-18-85, 8 (863) 725-13-32, 8 (863) 725-24-62 или 02, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

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