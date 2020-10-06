Мотор за 100 тысяч рублей похитил неудержавшийся дончанин

В Ростовской области злоумышленник похитил мотор с лодки Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Ростовской области задержали мужчину, подозреваемого в совершении кражи.

В ходе следствия стало известно, что 51-летний житель Мясниковского района прогуливался по берегу реки Мертвый Донец и увидел оставленную моторную лодку. Он подошел к ней и заприметил мотор стоимостью 100 тысяч рублей, а ночью вернулся к ней уже с инструментами. Утром владелец обнаружил пропажу и обратился с заявлением о краже в полицию.

Правоохранителям удалось найти и задержать подозреваемого. Он не стал отрицать свою вину и сообщил продал украденный мотор, а деньги потратил. Полицейские изъяли похищенное и вернули деньги законному владельцу.

- В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области

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