В Ростове осудят ворвавшегося с гранатой в банк грабителя

В Ростове за вооруженное ограбление банка осудят дончанина Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В донской столице под суд пойдет местный житель, ограбивший банк в центре города.

Инцидент произошел еще в июле. В отделение одного из центральных банков ворвался мужчина и у всех на глазах выдернул чеку из муляжной гранаты.

- Посетитель потребовал от сотрудника отдать ему все деньги. Всего он получил более 3,4 миллиона рублей, после чего скрылся, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.

К счастью, нападавшего удалось оперативно задержать, хотя некоторую сумму из похищенных денег он уже смог потратить. У злоумышленника дома провели обыск и обнаружили ту самую муляжную гранату и часть похищенных денег. В настоящее время на подозреваемого уже заведено уголовное дело и совсем скоро он предстанет перед судом.

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