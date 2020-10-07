Рэпер Баста открыл поклонникам историю создания хита "Не болей"

Баста поведал историю создания хита "Не болей". Фото: аккаунт Василия Вакуленко в Инстаграм

Ростовский рэпер Баста поведал подписчикам историю создания недавнего трека "Не болей".

Видео, посвященное работе над песней, исполнитель опубликовал в своем аккаунте в соцсети Инстаграм. Василий Вакуленко признался, что в начале для него исполнительница Зиверт, с которой он и выпустил совместный хит, звучала, как еще слишком молодая певица. Но позже, спустя время, он заметил ее потенциал и понял, что имеет дело с серьезной и талантливой певицей.

- В начале нашей работы я предупредил Юлю (Зиверт), что обычно довольно долго работаю над музыкой. Но она оказалась терпеливой и спустя недолгое время у нас получилась отличная песня. Жду не дождусь, когда сможем исполнить ее на концертах, - написал ростовский рэпер на своей страничке в Инстаграм.

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Василий Вакуленко занимает четвертое место в рейтинге.

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