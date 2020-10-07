Рекордный объем ипотеки в сентябре выдал ВТБ

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Сентябрь стал рекордным месяцем для ипотечного бизнеса ВТБ. Известно, что банк выдал клиентам 89,6 млрд рублей. И это на 58% превышает продажи сентября прошлого года, а также на 6% выше значений марта – месяца с самым высоким спросом в этом году. Всего же за девять месяцев объем выданных ВТБ жилищных кредитов вырос на треть – до 600 млрд рублей.

- Поддержка ипотечного рынка государством сыграла ключевую роль, а темпы его восстановления для России стали уникальными, – рассказал заместитель руководителя департамента розничного бизнеса, вице-президент ВТБ Евгений Дячкин. - Уже летом спрос клиентов на ипотеку был крайне высоким, но сентябрь поставил абсолютный исторический рекорд по объему сделок. Мощной мотивацией для клиентов быстрее выйти на сделку выступает срок окончания программы – она действует до 1 ноября. Рассчитываем, что за оставшийся месяц еще большее число семей смогут решить свой квартирный вопрос. Надеемся программа может быть продлена до конца года. Это поддержит клиентов и всю строительную отрасль.

Так, драйвером высокого спроса стало существенное снижение ставок и действие программ господдержки. Доля рефинансирования по итогам сентября достигла 28% по объему против 8% за аналогичный период 2019 г. Всего с начала года более 79,8 тыс. клиентов смогли снизить свои ставки в ВТБ и оформить ипотеку на 177 млрд рублей.

Кроме того, в сентябре ВТБ снизил до 6,1% ставку в рамках льготного кредитования. После этого число желающих взять жилищный кредит в банке выросло в полтора раза по сравнению с стандартными среднемесячными значениями. В рамках программы «Ипотека с господдержкой» клиенты с апреля по сентябрь оформили более 35 тыс. сделок на 105 млрд рублей.

В сентябре регионами-лидерами по объему выданной ипотеки стали Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленобласть, а также Татарстан. При том все больший интерес у клиентов вызывает полностью дистанционная покупка квартиры с выдачей ипотеки онлайн.

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