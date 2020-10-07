В светлое будущее: «Ростелеком» обеспечил умным освещением Аксай и Красный Сулин

«Ростелеком» обеспечил умным освещением Аксай и Красный Сулин Фото: предоставлено ПАО «Ростелеком»

«Ростелеком» раньше запланированного срока завершил энергосервисные проекты на территории Аксая и Красного Сулина в Ростовской области. Национальный цифровой провайдер установил и настроил уличное освещения в этих городах уже в сентябре, тогда как по контракту срок выполнения работ – до конца 2020 года.

В Аксае специалисты компании заменили более 2600, в Красном Сулине – более 2500 старых уличных фонарей на светодиодные, которые позволяют значительно экономить энергопотребление и расходы города на освещение. Также в рамках проекта были установлены новые приборы учета и объединены с автоматизированной системой управления наружным освещением (АСУНО). Благодаря умным технологиям муниципалитеты сократят расходы на электроэнергию не менее чем на 60%.

- В городах всегда много хозяйственных вопросов. Умное освещение – способ создать ощутимый комфорт и при этом сэкономить ресурсы. Система доказала свою эффективность. В частности, в конце сентября, когда вся Ростовская область оказалась охвачена песчаной бурей, мы ощутили все плюсы проведенной модернизации. В сложных погодных условиях темнело гораздо раньше и освещение включалось максимально оперативно, на четыре часа раньше обычного, – отметил Павел Грузинов, глава Красносулинского городского поселения Ростовской области.

В числе преимуществ новой системы уличного освещения – возможность отслеживать все неисправности в сети и оперативно сообщать о них диспетчерам. «Ростелеком» будет оказывать техническую поддержку оборудования на протяжении всего срока его использования.

- Наша система позволяет эксплуатировать освещение как в плановом порядке, так и в режиме реального времени. Городские службы в любой момент могут проверить данные о потреблении электроэнергии и технические параметры каждого отдельного шкафа управления, такие как расписание, наличие аварийных ситуаций, показания напряжения, силы тока и другие. Также есть возможность получать данные об отклонениях от плановых показателей, в том числе несанкционированном потреблении для принятия необходимых мер, – рассказал Руслан Бардахчиев, директор по прикладным проектам Ростовского филиала ПАО «Ростелеком».

До конца 2020 года «Ростелеком» планирует завершить аналогичные проекты в Волгодонске и Каменск-Шахтинском.

Национальный цифровой провайдер, начиная с 2018 года, уже установил энергоэффективное освещение в восьми городах Ростовской области: Таганроге, Шахтах, Азове, Белой Калитве, Аксае, Красном Сулине, а также Волгодонске и Каменск-Шахтинске.