Из-за увеличения числа заразившихся коронавирусом, в Ростове с 8 октября откроется третий ковидный госпиталь. Фото: Олег УКЛАДОВ

Губернатор Василий Голубев не исключил возвращение ограничений из-за сложной ситуации с коронавирусом. Вводить или нет ограничения в Ростовской области зависит от жителей региона, написал глава региона на своей странице в Instagram.

По его словам, из-за увеличения числа заразившихся коронавирусом, в Ростове с 8 октября откроется третий ковидный госпиталь на базе Областной больницы на 400 коек. Но этого недостаточно, если мы не будем соблюдать меры безопасности.

Поговорим сегодня о том, как ведется дезинфекция общественных пространств, много ли пассажиров стали ездить в автобусах, надевая маски, продлят ли в Ростове каникулы школьникам и что показывают последние проверки на рынках и в торговых центрах донской столицы?

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