Подсудимую приговорили к условному сроку. Фото: Тимур ХАНОВ

В Ростовской области осудили женщину, избившую полицейского. Жительницу Боковского района обвиняют в совершении преступления, предусмотренного статьей «Применение насилия в отношении представителя власти».

Происшествие случилось 2 мая этого года. Местные жители пожаловались в полицию, что 40-летняя женщина нарушает общественный порядок. После этого к ней домой приехал один из сотрудников МВД. Когда он начал выяснять обстоятельства инцидента, хозяйка дома набросилась на полицейского. Она несколько раз ударила его руками и ногами по голове и телу.

— Приговором суда женщине назначено наказание в виде года лишения свободы условно с испытательным сроком на 1,5 года, — прокомментировали в следственном управлении СКР по Ростовской области.