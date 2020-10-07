С начала года в Ростовской области едва не утонули 39 человек

Среди утопающих — двое детей. Фото: Ольга Крыльцова

С начала года в Ростовской области рассказали об итогах купального сезона. Данные публикует донское правительство.

Безопасность на водоемах обеспечивали 20 групп областной поисково-спасательной службы и ГИМС. За все время сотрудникам удалось спасти 39 утопающих. Среди них — двое взрослых.

— Как показывает практика, несчастные случаи на воде происходят исключительно в местах, не оборудованных для купания, 90% погибших находились в состоянии алкогольного опьянения, — говорится в сообщении.

Напомним, купальный сезон стартовал 6 июля. В области работали более 80 пляжей и 150 мест отдыха у воды (где купаться запрещено).