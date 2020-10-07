В Ростовской области классные руководители получили первые ежемесячные выплаты

Классные руководители получили первые выплаты Фото: Михаил ГУСЕВ

Учителя из Ростова и из области, взявшие на себя функции классного руководства, получили накануне, 6 октября, первые ежемесячные выплаты. Об этом сообщили в министерстве общего и профессионального образования Ростовской области.

В ведомстве отметили, что в нашем регионе 21 тысяча классных руководителей. Всем им полагается ежемесячная выплата в сумме 5 тысяч рублей.

- Выплата за классное руководство является частью заработной платы и начисляется одновременно с ней. Это значит, что с 5 тысяч рублей удерживаются 13 процентов подоходного налога, - прокомментировали в минобре.

Ранее «Комсомольская правда-Ростов» сообщала, что в школах Дона осенние каникулы могут продлить из-за коронавируса. Правда, решение об этом каждое учебное заведение будет принимать самостоятельно, в зависимости от текущей ситуации с заболевшими учениками.

О необходимости такой меры изначально высказался и главный санитарный врач региона Евгений Ковалев. По его словам, за время, что дети не будут посещать школы, должен пройти инкубационный период коронавирусной инфекции.