В Ростовской области классные руководители получили первые ежемесячные выплаты

Классные руководители получили первые выплаты
Фото: Михаил ГУСЕВ
Учителя из Ростова и из области, взявшие на себя функции классного руководства, получили накануне, 6 октября, первые ежемесячные выплаты. Об этом сообщили в министерстве общего и профессионального образования Ростовской области.
В ведомстве отметили, что в нашем регионе 21 тысяча классных руководителей. Всем им полагается ежемесячная выплата в сумме 5 тысяч рублей.
- Выплата за классное руководство является частью заработной платы и начисляется одновременно с ней. Это значит, что с 5 тысяч рублей удерживаются 13 процентов подоходного налога, - прокомментировали в минобре.
Ранее «Комсомольская правда-Ростов» сообщала, что в школах Дона осенние каникулы могут продлить из-за коронавируса. Правда, решение об этом каждое учебное заведение будет принимать самостоятельно, в зависимости от текущей ситуации с заболевшими учениками.
О необходимости такой меры изначально высказался и главный санитарный врач региона Евгений Ковалев. По его словам, за время, что дети не будут посещать школы, должен пройти инкубационный период коронавирусной инфекции.