Лжебанкир списал со счета дончанки больше 200 тысяч рублей

Полиция разыскивает подозреваемого в преступлении Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жительница Аксайского района лишилась своих сбережений после разговора с мошенником. На ее мобильный телефон поступил звонок. Абонент сказал женщине, что работает в банке. Дальше мужчина сообщил жительнице Аксая, что с ее счетом происходят подозрительные вещи, которые выглядят как попытки списания денег.

- Женщина подтвердила, что не совершала подобных действий. После этого лжесотрудник банка предложил провести ряд операций для защиты от несанкционированных переводов. После того, как дончанка сделала все, что сказал ей незнакомец, с ее банковского счета списались 211 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

По факту хищения возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Сотрудники полиции разыскивают подозреваемого.

Полицейские в очередной раз напоминают гражданам, что при поступлении подобных звонков и сообщений ни в коем случае не называйте е свои персональные данные или данные о картах и счетах. При получении сообщений от банков, мобильных операторов о проблемах со счетом, обязательно перезвоните по официальному номеру банка и уточните нужные сведения. Банк никогда не запрашивает информацию подобным образом. Не совершайте никаких операций по инструкциям звонящего. Все операции для защиты карты сотрудник банка делает сам.