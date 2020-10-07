«Ростову» поступило предложение о продаже еще шести игроков основного состава

Накануне команду покинул защитник Евгений Чернов. Фото: ФК "Ростов".

Футбольному клубу «Ростов» поступило предложение о продаже еще нескольких игроков основного состава. Об этом рассказал Валерий Карпин в интервью изданию «Спорт-Экспресс».

По словам тренера, другие клубы заинтересовались шестью футболистами. Некоторые из предложений выше цены Элдора Шомуродова, перешедшего в итальянский «Дженоа». Однако, подчеркивает Карпин, «Ростов» их не отдает.

Напомним, за последние месяцы «Ростов» покинули сразу несколько лидеров. Так, полузащитник Бахтиёр Зайнутдинов перешел в ЦСКА, нападающий Элдор Шомуродов — в «Дженоа», защитник Евгений Чернов — в Краснодар.