Сахарный завод и новый тепличный комплекс: какие сельхозпредприятия появятся на Дону

Первый заместитель губернатора Ростовской области Виктор Гончаров. Фото: правительство РО

Сегодня в ходе пресс-конференции на базе "Интерфакс Юг" первый заместитель губернатора Ростовской области Виктор Гончаров рассказал о результатах работы сельскохозяйственных предприятий на Дона и масштабных планах на будущее.

Среди прочего он отметил работу над реализацией 22 инвестиционных проектов.

- Сегодня мы работаем над тем, чтобы помочь открыть визы и разрешения на въезд, для китайских специалистов уже в конце этого месяца. Они планируют инвестировать в строительство сахарного завода в Ростовской области, - сообщил Гончаров.

На сопровождении региональных властей также находятся ряд других проектов. Это предприятия по переработки нута, овощей, ведутся работы по другим направлениям. Стоит отметить, что многие предприятия планируют запустить иностранные компании. Это будет стимулировать экономику региона.

Кроме того, заместитель губернатора сообщил, что вскоре в городе Донецке появится новый тепличный комплекс. Там будут выращивать овощи.

- Проект начнут строить в 2021, а завершат к 2023–2024 году. Донецкий тепличный комплекс имеет ряд федеральных и региональных преференций, так как находится на шахтерской территории. То есть налоговое бремя для этого проекта более легкое, - отметил Гончаров.