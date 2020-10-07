В Ростовской области водитель грузовика спровоцировал тройную аварию: есть раненые

В среду, 7 октября, в Аксайском районе, в селе Камышеваха произошло серьезное ДТП.

Водитель "КамАЗа" на перекрестке не предоставил преимущество «Ауди А6» и произошло столкновение. Удар был такой силы, что иномарку отбросило на «Хундай Акцент» под управлением 44-летнего водителя.

Как рассказали в пресс-службе областной ГИБДД, в результате аварии пострадала двухлетняя пассажирка «Ауди».

- Девочка находилась на заднем сиденье за водителем. Ребенок лежал в люльке, - отметили в ведомстве.

Также серьезные травмы получила 60-летняя водитель «Ауди» и пассажир «Акцента».

Всех троих отвезли в больницу. Полиция разбирается в деталях случившегося.

Напомним, ранее "Комсомольская правда - Ростов" сообщала, что в донской столице иномарка влетела в строящийся коллектор. Инцидент произошел в ночь с 5 на 6 октября. По словам очевидцев, водитель отвлекся на сотовый телефон и не заметил вырытую посреди дороги яму под строительство коллектора